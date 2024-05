Amici 2024 - il serale streaming e diretta tv | dove vedere la settima puntata

Enrico Brignano (Us Fascino) Il Serale di Amici 2024 arriva alla settima puntata, registrata oggi pomeriggio e in onda in prima serata su Canale 5 sabato 4 maggio. Se non volete spoiler su quanto successo, in particolare sull’esito della sfida a squadre, la vostra lettura deve fermarsi ... Continua a leggere>>

Doppio appuntamento serale oggi, sabato 2 maggio 2024 con la soap turca Terra Amara. Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 650 e 651 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Hakan, preoccupato per Zuleyha e i bambini, chiede aiuto a Fikret per riuscire a ritrovarla al più presto. Nel ... Continua a leggere>>