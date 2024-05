Alatri Alla guida senza patente non si ferma all’alt Raggiunto e bloccato - aggredisce i Carabinieri Arrestato 28enne del posto

Cronache Cittadine ALATRI – I militari del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Alatri – nel corso di un servizio L'articolo Alatri. In auto alla guida con patente revocata e 19 dosi tra coca e crack. 36enne del posto arrestato dai Carabinieri sembra essere il primo su ... Continua a leggere>>

Cronache Cittadine Alatri | FIUGGI – Controlli serrati dei Carabinieri della Compagnia di Alatri nel fine settimana volti al contrasto di ogni L'articolo Alatri | Fiuggi. Controlli straordinari dei Carabinieri nel weekend. Due fogli di via, tre persone segnalate per droga, un ritiro di patente per ... Continua a leggere>>