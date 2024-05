Airbnb lancia Icone | vacanze nella casa di Up e nel museo Ferrari - insieme ai vip

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di sabato 4 maggio 2024)ha presentato, durante un incontro con la stampapropria sede in California, a Los Angeles, un nuovo programma per espandere il proprio core business, sempre più osteggiato in diverse parti del mondo perché accusato dell’aumento del costo di case e affitti in diverse grandi città. La nuova iniziativa si chiamerà, e includerà 11 soggiorni completamente unici in giro per il mondo, due dei quali in Italia. Queste esperienze si terranno in posti completamente unici, come ildi Maranello o una riproduzione dellavolante del film Pixar “Up”, e saranno create in collaborazione con star internazionali. Cos’è, la nuova iniziativa diNegli ultimi annista attraversando un periodo critico. ...