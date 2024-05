Ai David premiato Io Capitano - Mamadou ringrazia Caserta

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiHato dal palco “” e dedicato idi Donatello “alle ong che salvano le vite in mare e in terra e alle associazioni che costruiscono ponti e giustizia sociale”, oltre a chiedere “la fine della guerra in Palestina”.Kouassi Pli Adama, l’attivista ivoriano del Centro sociale Ex Canapificio dial cui viaggio migratorio per arrivare in Italia è ispirato il film “Io”, nonostante le luci delle ribalta, non ha dimenticato da dove arriva e neanche la sua missione di vita, che è di lottare per i diritti dei migranti e sensibilizzare i più giovani sulle vicende umane che portano tanti giovani, donne e bambini, ad intraprendere un viaggio verso la speranza ma ricco di pericoli e rischi. “Sono molto contento delle 7 statuette ...