4 maggio 1949 | 75 anni fa la tragedia di Superga Gli Invincibili sconfitti dal destino

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Firenze, 42024 – “Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta”. Con queste parole Indro Montanelli ricordava ladi, in occasione dell'versario dell'incidente aereo in cui 75fa persero la vita capitan Mazzola e compagni. Per ogni sportivo, per qualsiasi amante del gioco del calcio, la leggenda granata esono un simbolo, un luogo sospeso tra un una realtà dolorosa e un sogno fascinoso che ha segnato la storia del dopoguerra italiano. Lo chiamavano 'Grande Torino', ma in verità, sotto le maglie granata, l'Italia intera, uscita con le ossa rotte dalla seconda guerra mondiale, si immedesimava nelle gesta di quegli eroi calcistici destinati ...