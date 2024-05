10 migliori ristoranti a Dubai

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 4 maggio 2024) Cucine da tutto il mondo per la città che è diventata un hub gastronomico del Medio oriente. Dalla siriana o indonesiana, o ancora giapponese e francese, ma che anche il più famoso chef russo, per mangiare in un acquario o sospesi a 100 metri o in un tavolo sensoriale che unisce la cucina all'arte per soli 20 ospiti