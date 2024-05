Visibilia | Fratoianni - ' accusata di truffa allo Stato può fare ministra? No'

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "La domanda che dovrebbe porsi in queste ore la presidente del consiglio Meloni è molto semplice: può una persona che va a processodi averto locontinuare ad esseredella Repubblica? Ed è pure molto semplice la risposta che si dovrebbe dare e che dovrebbe dare al Paese: no, nella maniera più assoluta". Così Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra su twitter.

Una decisione improvvisa e che forse arriva nel momento peggiore per quanto riguarda la situazione politico-militare in Ucraina: il vice segretario di stato Usa Victoria Nuland , 61 anni, ha deciso di rassegnare le proprie dimissioni dal suo incarico ricevuto nel 2021. La decisone diverrà ... Continua a leggere>>

Chiesto processo per Daniela Santanché, la ministra accusata di truffa sui fondi Covid per il caso Visibilia - La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanché, accusata di truffa ai danni dell'Inps per il caso Visibilia ... Continua a leggere>>

Porto Recanati, querelle sul Biciplan. L’opposizione abbandona l’aula: «Accusati di aver detto falsità» - PORTO RECANATI Scontro in Consiglio tra maggioranza e minoranza. Ancora una volta sembra essere stato il Biciplan il pomo della discordia. Dopo le comunicazioni del sindaco Andrea Michelini che hanno. Continua a leggere>>

L’Antitrust Usa accusa il petroliere simbolo dello shale oil: Sheffield (Pioneer) colluso con l’Opec - Via libera alla fusione da 60 miliardi con Exxon, purché Sheffield «stia lontano» dal board. Possibile incriminazione per il fondatore e ceo di Pioneer, uomo del dialogo con l’Opec. La decisione shock ... Continua a leggere>>