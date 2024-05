Un governo ostaggio delle lobby Il conto lo pagano sempre gli italiani

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 maggio 2024) Aggirare i referendum con cui glihanno bocciato il nucleare. Colpire gli Ncc a vantaggio dei taxi. E studiare un nuovo piano per eludere la sentenza del Consiglio di Stato che obbliga a mettere le spiagge a gara. Ecco l’agenda del. Pichetto Fratin accelera sul nucleare. Ma annuncia una svolta sul nulla Che queste destre alabbiano il pallino del nucleare lo dimostra anche la gara che i ministri, esponenti dei partiti di maggioranza, fanno nell’elogiarne le virtù. Da Matteo Salvini (Lega) ad Adolfo Urso (FdI). Fino naturalmente al ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin. Entro questa legislatura, ilMeloni vuole varare tutta la normativa necessaria per reintrodurre il nucleare in Italia. ...