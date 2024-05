Tempesta d' amore - anticipazioni italiane | Carolin si avvicina a Leon

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ad', nel corso dei prossimi episodi italiani, continuerà a tenere banco l'attrazione nata traLamprecht e Vanessa Sonnbichler. Le due donne, infatti, come raccontano le, si lasceranno finalmente andare alla passione, ma la nipote di Alfons non avrà alcuna intenzione di intraprendere una relazione con la Lamprecht. Ricordiamo che, di recente,e Vanessa hanno iniziato a trascorrere molto tempo insieme per organizzare il loro doppio matrimonio rispettivamente con Michael e Max. La Lamprecht, però, si è perdutamente innamorata di Vanessa e, dopo aver provato ad allontanarsi con ogni mezzo dalla Sonnbichler, alla fine le ha dichiarato apertamente i propri sentimenti. La ragazza, però, pur sentendosi attratta dae nonostante tra le due ci ...