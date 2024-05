Sul ritorno al nucleare il governo ci prende in giro - vi spiego perché

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, è tornato a fare dichiarazioni sul ritorno dell'Italia al nucleare , alcune delle quali decisamente positive, altre un po' confusionarie - e non è la prima volta. In particolare, il ministro si è preso l'impegno di... Continua a leggere>>

Il deposito delle scorie Nucleare finito in un vicolo cieco. La strategia nazionale in ritardo. La mancanza di tempi e tecnologie. l'Italia parla di energia atomica ma non sa come farla Continua a leggere>>