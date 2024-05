Sostenibilità - Previati Assonebb | Migliorare cultura finanziaria imprenditori è sfida per Paese

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Modena, 3 mag. (Adnkronos) - "Aumentare il livello di educazionesia degli individui sia delle organizzazioni è una delle sfide del futuro di questo". Sono le parole Daniele, presidente dell' Associazione nazionale enciclopedia della banca e della borsa () in occasione dell'incontro ': le sfide per banche e pmi', organizzato a Modena da, Bper, Cna, Confcommercio, Confesercenti Modena, Lapam Confartigianato e dedicato al tema dellae del rapporto fra istituti di credito e piccole e medie imprese. "L'Italia è in generale una basso livello di educazionee questo si ...