Smart Mobility - la sfida del Campania Digital Innovation Hub di Confindustria per la città di 15 minuti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 3 maggio 2024) “. Connettività,izzazione, Primati Europei”, una costruttiva occasione di approfondimento ed analisi l’evento, organizzato dalDih – Rete, nel ciclo di appuntamenti di divulgazione della rivista scientifica dell’EDIH PRIDE Polo Regionale per Innovazionee “Inforsfera”, presso l’Unione Industriali di Napoli. Si è parlato di “mobilità intelligente”, quale chiave di volta per lo sviluppo sostenibile dellee delle aree urbane ed in questo contesto è emerso il ruolo delDih quale aggregatore sui progetti di sostenibilitàe. “L’Edih Pride – ha sottolineato il Ceo delDih e coordinatore del Polo, Edoardo Imperiale- ha il compito di ...