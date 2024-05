Scarica i gelati ma dimentica il freno - furgone investe 29 bimbi | il drammatico video dal Kirghizistan

Zona industriale nel mirino, sventati cinque furti in appena 40 giorni - CATANIA – Un incremento di azioni criminali ai danni delle aziende che operano nella Zona industriale di Catania è stato riscontrato negli ultimi 40 giorni dal personale dell’istituto di vigilanza ... Continua a leggere>>

Ladri in azione nella Zona industriale, cinque furti sventati in 40 giorni - Il giorno successivo nuovo intervento, intorno all’una di notte, questa volta per l’intrusione nell’impianto che ospita un’azienda di commercio all’ingrosso di gelati e surgelati ... di tre persone a ... Continua a leggere>>

furgone resta incastrato nel passaggio a livello e si scontra col treno: 50enne resta ferito - Qui un furgone è rimasto bloccato tra le sbarre del passaggio a livello: il macchinista del treno che stava per transitare il quel momento non è riuscito a frenare in tempo e l’impatto è stato ... Continua a leggere>>