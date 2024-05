Sampdoria - con la Reggiana tridente Esposito-Borini-De Luca Kasami in panchina?

La Sampdoria mercoledì ha affrontato una sfida cruciale in ottica playoff su un manto che rischia di lasciare problemi importanti in seno alla... Continua a leggere>>

Gara valida per la trentasettesima giornata del campionato italiano serie b 2023/2024. Contro gli emiliani matematicamente salvi, i blucerchiati cercano il lasciapassare per l’accesso ai playoff. Sampdoria-Reggiana si giocherà domenica 5 maggio presso lo stadio Ferraris. Sampdoria-Reggiana : ... Continua a leggere>>

Palermo-Reggiana e Sampdoria-Como sono valide per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici Una sconfitta e tre pareggi nelle ultime quattro per il Palermo. Mignani, che ha preso il posto di Corini, è alla ricerca ... Continua a leggere>>