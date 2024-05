Salernitana Vs Atalanta | probabili formazioni e dove vederla

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di venerdì 3 maggio 2024) Gara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. Contro i granata già ufficialmente retrocessione, per i bergamaschi non c’è altro risultato che la vittoria per sperare ancora in un posto in Champions League.Vssi giocherà lunedì 6 maggio 2024 alle ore 18 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con la sconfitta di Frosinone è arrivata la matematica retrocessione in B per i granata che chiudono così una stagione travagliata. La squadra di Colantuono vorrà tentare di raccogliere qualche punto per salvare almeno l’onore. Tutt’altra situazione in casa degli orobici, che non mollano la zona Champions League. La squadra di Gasperini ci crede fortemente, in virtù dell’attuale sesto posto, a meno sei dal quarto e a ...