Omicidio Yana - le impronte dell’ex sulle telecamere di casa e la minaccia | Se ti metti con lui ti ammazzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 3 maggio 2024) “Se ticon un uomo che conosciamo entrambi, ti”: un avvertimento che Dumitru Stratan, arrestato nel marzo 2023 per l’fidanzataMalaiko, non ha lasciato cadere nel vuoto. A testimoniare la, giovedì 2 maggio di fronte alla Corte d’Assise a Mantova, è stato Andrei Cojacaru, il ragazzo che la 24enne cresciuta a Romano di Lombardia e poi trasferitasi a Castiglione delle Stiviere (Mantova) stava frequentando da circa un mese prima del femminicidio. I due si erano conosciuti al bar dove la giovane aveva trovato lavoro, in piazzale Resistenza: una vicinanza che aveva mandato su tutte le furie Stratan, fino all’efferato delitto del 20 gennaio sul quale hanno fatto chiarezza le indagini dei carabinieri, ricostruite in aula dal Capitano Claudio ...