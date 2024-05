Omicidio di via Varsavia - l’autopsia su Jhonny Sulejmanovic | tre proiettili mortali Caccia alla Seat nera

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 3 maggio 2024) Milano – Tre colpi a segno tra il torace e l'addome. Treche hanno colpito zone vitali e lesionato organi interni fino a provocare la morte disul cadavere del 18enne rom bosniaco, che si è svolta nella mattina di venerdì 3 maggio, non ha riservato sorprese rispetto a quanto emerso nelle ore immediatamente successive all’di via: l’esame ha riscontrato la presenza di tre ferite, letali per il giovane aggredito nella notte tra il 25 e il 26 aprile davanti agli ingressi dell'Ortomercato di Milano. Ora il corpo verrà restituitofamiglia, che negli ultimi giorni ha sostato di fianco all'obitorio di piazzale Gorini, per i fuli. Le indagini della polizia Intanto, proseguono le indagini ...