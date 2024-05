(Di venerdì 3 maggio 2024) Alcune donne online stringono tra le manidi, per circa un minuto e mezzo, la durata di un contrazione, così possono allenarsi aldel. L'ostetrico Riccardo Federle ha spiegato perché non bisogna affidarsi a pratiche sponsorizzate online e non validate da esperti.

No, tenere in mano cubetti di ghiaccio non prepara al dolore del travaglio: il parere dell’ostetrico - Secondo alcune donne sul web sì. Su Instagram e Tiktok si trovano tantissimi video, con molte visualizzazioni e likes, in cui delle donne in dolce attesa stringono tra le mani dei grossi cubetti di ... Continua a leggere>>

Dove il ghiaccio costa il doppio del pane: in Mali ci sono 48 gradi (e i frigoriferi non funzionano) - La compagnia elettrica statale è fallita, i freezer sono inutilizzabili. E mentre il Paese resta sotto dittatura, i preziosi cubetti valgono più di una baguette ... Continua a leggere>>

Come diventare dipendente (prima) e cintura nera (poi) di chimichurri - Il chimichurri è entrato nella mia vita con la stessa imprevedibilità e inattesa potenza di fuoco che deve aver avuto quell’asteroide sessantasei milioni di anni fa: nel mio caso, nella parte dei dino ... Continua a leggere>>