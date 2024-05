Milva - qual è la causa della sua morte? Che malattia aveva?

(Di venerdì 3 maggio 2024), divamusica, nella sua lunga carriera si è affermata non soltanto in Italia ma anche all’estero, collezionando successi strepitosi. Conosciamo meglio la grande artista scomparsa nel 2021. Leggi anche: Martina Corgnati, chi è la figlia di? Con la suaha lasciato un vuoto nella scena musicale italiana e internazionale. Grande...

milva, chi era il marito Maurizio. Gli amori difficili e il lutto - La grande cantante, scomparsa nel 2021, sarà protagonista di un docufilm su Rai 3 questa sera. Ecco la sua vita amorosa e i tormenti che ha attraversato. Continua a leggere>>

“milva, diva per sempre”, alle 21.45 su Rai 3: le anticipazioni del documentario sulla grande cantante - “milva, diva per sempre”, alle 21.45 su Rai 3 il documentario sulla vita della celebre cantante, a tre anni dalla morte, con la regia di Angelo Longoni, prodotto da Elide Melli per Cosmo P. Eu in coll ... Continua a leggere>>

milva, diva per sempre: il docufilm che rende omaggio alla “Rossa” della canzone d’autore - Multischermo / Su Raitre il documentario che ricorda, a tre anni dalla scomparsa, una delle interpreti musicali e attrici teatrali più apprezzate in Italia e ... Continua a leggere>>