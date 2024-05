Mignani | | Vogliamo la vittoria

(Di venerdì 3 maggio 2024) Palermo in ritiro fino al match interno di domenica contro l’Ascoli (ore 15). L’ultimo ko rimediato dai rosanero a La Spezia (1-0) ha acceso più di un campanello d’allarme per la formazione guidata da. I siciliani stanno attraversando una preoccupante crisi che li ha visti di recente portare a casa soltanto tre punti nelle ultime cinque gare. Un andamento preoccupante che potrebbe mettere a repentaglio la possibilità di conquistare un piazzamento di favore nell’attuale griglia playoff. "riconquistare lain casa – commenta il tecnico-, i tifosi lo meritano. Ma per farlo dobbiamo lavorare su noi stessi, sulle nostre ansie e preoccupazioni. E fare una grande partita. La squadra deve tirare fuori il carattere in un momento in cui tutte le altre avversarie stanno lottando per un obiettivo. ...

