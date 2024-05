Maradona - le figlie chiedono l’esumazione della salma CorSport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ledihanno richiesto. Vogliono che venga trasferita al Memorial del Diez per far sì che il popolo argentino possa rendergli omaggio. Lo scrive il “Corriere dello Sport“: In attesa dell’inizio del processo per la sua morte, che partirà il prossimo 4 giugno, ledi Diego Armandohanno richiesto ufficialmente al tribunale che indaga sulla sua scomparsa. La richiesta arriva da Dalma e Giannina di comune accordo con l’ex compagna del campione argentino, Veronica Ojeda, in rappresentanza del figlio minore del Pibe de Oro, Diego Fernando, di 11 anni., levogliono portare la ...

