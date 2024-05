LIVE – Rublev-Fritz 4-3 - semifinale Masters 1000 Madrid | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per ladeldi2024 (terra rossa in altura). Scenderanno in campo nel pomeriggio Andrey e Taylor, arrivati un po’ a sorpresa innella parte bassa del tabellone. Con merito, battendo giocatori ostici. Ovviamente la vittoria dicontro Alcaraz vale un po’ di più, ma affermazioni come quelle contro Cerundolo, Hurkacz, Baez e lo stesso Luciano Darderi sono indicative di unassolutamente in forma. D’altronde lo aveva mostrato già un paio di settimane fa a Monaco raggiungendo la finale. Sportface garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati sul ...