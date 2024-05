Lavoro - l’occupazione al 62,1% ma le opposizioni attaccano | Bruciato il futuro del Sud

A marzo il tasso di occupazione sale al 62,1% - ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2024, rispetto al mese precedente, aumentano gli occupati e gli inattivi, mentre diminuiscono i disoccupati. Lo rileva l’Istat. Continua a leggere>>

L’occupazione è in crescita (+62,1%), a marzo 70mila persone in più hanno un lavoro - I dati Istat: è effetto dell’aumento sia dei dipendenti, che raggiungono i 18 milioni 793mila, sia degli autonomi, pari a 5 milioni 56mila. Incremento anche rispetto a un anno fa ... Continua a leggere>>

Occupazione: a marzo tasso al 62,1%. Per l’Istat è nuovo record italiano - Il tasso di occupazione sale al 62,1% (+0,2 punti). Similmente, il numero di persone in cerca di lavoro diminuisce (-2,8%, pari a -53mila unità) per entrambi i generi e in ogni classe d’età tranne per ... Continua a leggere>>