La Spagna accende il risiko bancario Occhi puntati sul Monte dei Paschi

(Di venerdì 3 maggio 2024) Riparte ilanche in Italia, con la conferma dell’offerta Bbva per il Banco Sabadell, che valorizza l’istituto catalano 11,5 miliardi. L’operazione, che creerebbe il secondo gruppoeuropeo per capitalizzazione, ha messo le ali ai titoli bancari italiani, in particolare a Mps, che ha chiuso la seduta di ieri a Piazza Affari con un balzo del 5,1%, a 4,78 euro, staccando le altre banche, comunque positive per una stagione delle trimestrali che dovrebbe esibire ancora una volta profitti stellari. Ieri Intesa è salita dell’1,4%, Banco Bpm dell’1,8%, Unicredit e Popolare di Sondrio dello 0,9% e Bper dello 0,8%, consolidando un trend rialzista che il continuo rinvio del taglio dei tassi ha ulteriormente rinvigorito. "Il focus fondamentale resta sul margine di interesse, che dovrebbe andare oltre la maggior parte ...