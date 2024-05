La Legalizzazione della Cannabis in Germania | Un Cambiamento Storico

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il 1° aprile ha segnato una svolta significativa nella politica sulla drogacon l’entrata in vigore. Questo evento non solo modifica il panorama legislativo tedesco, ma apre anche nuove prospettive economiche e sociali. Nel contesto di questo, aziende come Nordic Oil, leader nella produzione di oli di CBD, stanno osservando con interesse le implicazioni di questa nuova normativa. La nuova legislazione sullaLa legge approvata dal governo tedesco non solo depenalizza l’uso, ma stabilisce anche un quadro per la regolamentazionecoltivazione,vendita e del consumo. Adulti sopra i 18 ...