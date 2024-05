Juventus - ‘improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse’ il ricorso al TAR su sentenza antitrust

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 3 maggio 2024) Unadel TAR emessa oggi ha dichiarato “improcedibile perdi interesse” ilamministrativo presentato dallaFootball Club, che contestava il provvedimento dell’che nell’ottobre scorso definì la chiusura del procedimento istruttorio sulle clausole vessatorie nell’acquisto dell’abbonamento annuale e del biglietto per le singole partite della società calcistica e di altre otto società. Nellasi legge come lo stesso club bianconero ‘abbia dichiarato ladi interesse alla decisione del, chiedendo che sia dichiarata la sua improcedibilità, con compensazione delle spese di lite’. E a fronte di questa dichiarazione “al Collegio non ...