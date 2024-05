Isole Marshall - accuse agli Stati Uniti per gli esperimenti nucleari

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 3 maggio 2024) Il 1° maggio è stato festeggiato allecome Giorno della Costituzione e non come Festa dei Lavoratori. L’arcipelago situato in Oceania è divenuto indipendente dUSA soltanto nel 1986. È uno dei dodici Paesi al mondo che riconosce la sovranità di Taiwan. L’altra sua particolarità è di essere stato un sito deglistatunitensi, per i quali ancora oggi soffre enormemente. Il Giorno della Costituzione e il rapporto con gli USA La Costituzione delleentrò in vigore il 1° maggio del 1979. In occasione del 45esimo anniversario, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha rinnovato la dichiarazione di amicizia e di volontà di cooperazione di Washington verso iesi. L’arcipelago dopo ...