Inzaghi la certezza dell’Inter Programmazione iniziata - le altre?

(Di venerdì 3 maggio 2024) Simoneè laassoluta. La dirigenza e lo stesso piacentino sono sicuri di proseguire insieme, laè giàper la prossima stagione. Gli altri invece? SICUREZZA – A fine stagione Simonerinnoverà il suo contratto con l’Inter. Gli verranno riconosciuti i meriti della seconda stella e dell’obiettivo raggiunto, per questo il suo ingaggio aumenterà così come le aspettative dalla prossima annata. Ciò che però rassicura l’ambiente è che laè già. I due acquisti a parametro zero fanno capire che la dirigenza si è mossa veramente con anticipo, perché sicura di avere il suo allenatore al fianco.l’unico sicuro, gli altri ballano ALTRI – Tra le big poche ...

C’è chi, nelle ultime settimane, ha tirato fuori voci su interessi di club esteri per Inzaghi . La posizione dell’Inter, fa sapere Di Marzio a Sky Sport 24, è di grande tranquillità. NESSUN RISCHIO – L’Inter non deve pensare a cambiare Simone Inzaghi , con possibilità di andare oltre il 30 giugno ... Continua a leggere>>

Il team di Inzaghi si prepara alla prossima gara in trasferta. Nell’antiviglia di Sassuolo-Inter il mister ritrova una certezza e mezza, utile per indagare sulla probabile formazione . TRASFERTA – Altro weekend, altra sfida per i ragazzi di Inzaghi , che si preparano a partire verso Reggio Emilia ... Continua a leggere>>

Sassuolo-Inter, inzaghi ritrova una (e mezza) certezza: la probabile formazione - Il team di inzaghi si prepara alla prossima gara in trasferta. Nell’antiviglia di Sassuolo-Inter il mister ritrova una certezza e mezza, utile per indagare sulla probabile formazione. TRASFERTA – Altr ... Continua a leggere>>

Gli uomini di inzaghi hanno già festeggiato il tricolore e i giovani nerazzurri sperano di imitare Lautaro e compagni - A tre turni dalla fine del torneo, manca poco per avere questa certezza. Le classificate dalla terza alla sesta invece dovranno giocare un turno preliminare. Qui le giornate alla fine del torneo sono ... Continua a leggere>>

Motta alla Juve, i bookie non si fidano: cambiano le quote, l'insidia è... - Il possibile valzer degli allenatori non è ancora partito e i bookie aggiornano le quote. Occhio, ci sono variazioni significative anche per le panchine di Milan e Napoli ... Continua a leggere>>