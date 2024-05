Il cinema di Auster Dai racconti a Smoke - la forza della narrazione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’ultimo romanzo, Baumgartner, è uscito in Italia per Einaudi nel 2023 e sempre Einaudi ha annunciato ieri che manderà nelle nostre librerie in autunno, a ottobre, Un paese bagnato di sangue, il suo libro postumo. Paul, il grandissimo scrittore e poeta nato – come Philip Roth – a Newark, nel New Jersey, e morto il 30 aprile a 77 anni nella sua casa di Brooklyn, non ha segnato solo la letteratura con i bestseller che vanno dalla Trilogia di New York a Nel paese delle ultime cose, Leviatano, Mr. Vertigo, Timbuctu, Il libro delle illusioni, Sunset Park, 4 3 2 1, ma anche – tanto – quello del:. Colpito nel 2022 dalla morte del figlio per overdose e dalla diagnosi di cancro ai polmoni, Paulsosteneva: "Quando una persona è abbastanza fortunata da vivere all’interno di una storia, da vivere in un mondo immaginario, i ...