Harry Potter e Conad 2024 | tutti i premi della raccolta punti Magiche collezioni

“Le prospettive dei Consumi nel 2024 sono particolarmente complicate da definire. Veniamo da un periodo in cui i Consumi sono stati caratterizzati da un alto tasso inflattivo ma da una diminuzione delle quantità vendute. Ora, nel 2024, il tasso inflattivo è in frenata ma i Consumi non crescono”. ... Continua a leggere>>

A partire dal 4 marzo, in tutti i punti vendita Conad, parte la nuova raccolta di figurine a tema Harry Potter; per ogni 20 euro di spesa, sarà possibile ricevere in omaggio una bustina contenente 4 “card” (figurine) e un bollino speciale, denominato “bollibro”; una volta collezionati 20 ... Continua a leggere>>