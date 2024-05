Fare chiarezza su Filippo Si opera e poi muore | attesi gli esiti dell’autopsia

(Di venerdì 3 maggio 2024) Arezzo, 3 maggio 2024 – Forse fin da oggi si comincerà a farsulla tragica morte diC., il 19enne romano, morto dopo un intervento chirurgico di "sleeve gastrectomy", in pratica riduzione dello stomaco. Quell’intervento, tanto voluto daper ridurre i suoi 160 chili, era stato effettuato otto giorni prima nella clinica aretina Centro Chirurgico Toscano. Domenica scorsa la famiglia ha sporto denuncia. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, e sull’episodio indagano i carabinieri che hanno messo sotto sequestro le cartelle cliniche. E oggi, alle 13, è in programma l’autopsia:, l’esame dovrà chiarire le cause della morte e l’eventuale presenza di causalità tra l’intervento e il decesso del giovane e possibili responsabilità sull’accaduto....

