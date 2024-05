Elon Musk riammetterà su X il noto suprematista Nick Fuentes | il commentatore politico partecipò all’assalto a Capitol Hill

(Di venerdì 3 maggio 2024) L’amministratore delegato di Tesla,su X ilbiancoJosephal quale era stato vietato Twitter dal 2021 per “ripetute violazioni”., 25 anni, è unamericano di estrema destra e live streamerper le sue opinioni suprematiste bianche, misogine, omofobe, antisemite e islamofobe. In passato,ha espresso la sua ammirazione per Adolf Hitler e si è detto a favore dell’esecuzione dei non cristiani. Non solo. Il 6 gennaio 2021,ha partecipato anchefa sapere che “sarà riammesso a ...

