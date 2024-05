Da quanti anni Cassani non era commentatore in RAI per il ciclismo? Uno dei ritorni più attesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 3 maggio 2024) Davidetornerà a ricoprire il ruolo ditecnico per la Rai durante il Giro d’Italia 2024. L’apprezzatissimo ex ciclista ed ex CT della Nazionale Italiana riabbraccerà la cabina e il microfono accanto alla prima voce Francesco Pancani e allo scrittore Fabio Genovesi per seguire le ventuno tappe della Corsa Rosa. Lo scorso anno il romagnolo aveva seguito la carovana per la televisione pubblica ma nel ruolo di esperto dietro le quinte, ora ricoprirà quella mansione che lo ha fatto tanto amare al grande pubblico. L’ultima telecronaca di Daviderisale a undicifa, alla vigilia dello sbarco sull’ammiraglia azzurra. Ha fatto iltecnico per 18e il suo entusiasmo per questa nuova avventura è stato palpabile in occasione della presentazione del ...