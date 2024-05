Ciucci - grandi navi possono transitare sotto ponte Stretto

Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg. Temeprature in deciso calo, con una nuova ondata di Freddo che si farà sentire a Nordest. Per i prossimi giorni e per il ponte del 25 aprile il termometro... Continua a leggere>>

Meteo, le previsioni in Veneto e Fvg. Temeprature in deciso calo, con una nuova ondata di Freddo che si farà sentire a Nordest. Per i prossimi giorni e per il ponte del 25 aprile il termometro... Continua a leggere>>