Cecchi | Dumfries ha fatto qualcosa di stupido Ma non esageriamo!

(Di venerdì 3 maggio 2024) Stefanonon se la prende così tanto per il gesto di Denzeldurante la festa Scudetto dell’Inter. Su Radio Sportiva fa però un ragionamento. GESTO – Stefanosminuisce il gesto dell’olandese dell’Inter, anche se poi ripensa al passato: «hadialzando quello striscione contro Theo Hernandez, è stata una bischerata. Non ingigantiamo quello che è, non. È semplicemente una stupidata di un ragazzo di 25 anni. Però è vero, non ce li vedo i vari Facchetti, Mazzola, Rivera a fare questi gesti. Questo racconta bene lo spirito del tempo, un tempo in cui tutto sembra sia consentito. Non c’è più il limite del buon gusto, il mondo dei social ha provocato questo.è figlio di ...