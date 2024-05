Cccp a Bologna - Cua distribuisce biglietti a ‘zero euro’ per protesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 – Transenne simboliche sul Crescentone, ticket a "zero euro" stampati in proprio e un gazebo allestito come biglietteria ma "gratis per tutti". Gli attivisti del Cua dimettono piede così in piazza Maggiore, oggi, per lanciare l'autoriduzione che il collettivo ha annunciato di voler attuare in occasione del concerto deidel 21 maggio. Quella sera "balleremo anche noi con la musica sotto il palco di piazza Maggiore", afferma Anna a nome del Cua, spiegando che l'iniziativa di oggi intanto serve ad avviare "in modo provocatorio" la distribuzione deigratuiti per assistere all'esibizione. "Spazi e cultura non si transennano", si legge sullo striscione portato dal collettivo oggi in piazza. Il 21, infatti, l'area del concerto sarà con ogni probabilità recintata così da essere ...