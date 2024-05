(Di venerdì 3 maggio 2024)Dell'Isola econ un post su Instagram hanno annunciato che presto daranno il benvenuto in famiglia al loroinsieme. La coppia protagonista dinel 2020 ha mostrato le prime immagini del gender reveal party.

Carlotta Dell’Isola e nello sorrentino genitori: gli ex di Temptation Island aspettano il primo figlio - Carlotta Dell'Isola e nello sorrentino con un post su Instagram hanno annunciato che presto daranno il benvenuto in famiglia al loro primo figlio insieme ... Continua a leggere>>

Penisola sorrentina. Scarichi direttamente in fogna, sequestrato autolavaggio - Nell’ambito dell’espletamento dei compiti di tutela ambientale, il Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, ha svolto nell’area di giurisdizione un ... Continua a leggere>>

L’attrice siciliana Ester Vinci nella serie tv “Viola come il mare 2” - L’attrice siciliana Ester Vinci sarà Carmela La Rosa nella serie “Viola Come il Mare 2” diretta Alexis Sweet e prodotta da Lux Vide in onda dal 24 aprile su Mediaset […] ... Continua a leggere>>