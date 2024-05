Bersani lancia Funaro | Unire le forze col M5S Questa destra è pericolosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) "Era tempo che questo circolo non vedeva un dibattito così affollato e così partecipato". Prima che Pierluigie Saramettano piede nell’Sms Rifredi, la sala è già in over booking. E così in tanti sono costretti a sedersi a terra o a stare in piedi. In prima fila, a dar sostegno alla candidata del centrosinistra, ci sono babbo Renzo e mamma Antonina, ma tra il pubblico (composto per la maggior parte da residenti del quartiere) si intravedono anche volti noti della politica cittadina e nazionale. Ad inziare da Stefano Passigli, ex sottosegretario del governo Prodi, e Michele Ventura, ex deputato del Pci e poi del Pd; ci sono poi Filippo Fossati, esponente della sinistra dem e oggi presidente di Qualità e Servizi, molti esponenti della Cgil (tra i quali Paola Galgani), i parlamentari Emiliano Fossi, Federico Gianassi e Arturo Scotto, ...