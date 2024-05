Bergamini sorpresa | Decisone iperbolica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) "La sentenza emessa dal Consiglio di Stato che obbliga i Comuni italiani a indire subito gare per riassegnare le concessioni balneari mi ha lasciato a dir poco sconcertata. Si tratta, infatti, di una decisioneche disattende completamente quanto verificato dal governo con una precisa mappatura delle nostre coste, che ha dimostrato come non sussista la scarsità di risorse per quanto riguarda le spiagge. Una pronuncia che arriva, peraltro, a pochi giorni dall’avvio della stagione balneare, con un tempismo perfetto". È quanto aosserva in una nota da Deborah, vicesegretario nazionale di Forza Italia. "Quello dei balneari – prosegue – è un settore strategico e fondamentale per l’economia del nostro Paese: questa sentenza mette a rischio oltre 30mila imprese e 300mila lavoratori".