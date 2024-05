Bagnoli - ennesimo intervento della Polizia nello stesso locale | disposta la chiusura di 30 giorni

(Di venerdì 3 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Questore di Napoli, su proposta del Commissariato, ha disposto la sospensione per 30dell’attività di stabilimento balneare marino e/o elioterapico, con annesse attività accessorie di ristorazione e trattenimenti danzanti nei confronti di un esercizio commerciale di. In particolare, nella serata del 30 aprile, gli agenti del Commissariato, durante i servizi all’uopo predisposti all’interno delin questione, in occasione di una nota manifestazione musicale, avevano notato alcuni ragazzi in lite ed erano immediatamente intervenuti accertando che, due di questi, erano stati colpiti con alcuni fendenti all’addome a seguito di una lite scaturita da futili motivi e successivamente erano stati trasportati da personale sanitario, in codice ...

