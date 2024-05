ASCOLTI TV 2 MAGGIO 2024 | IL CALCIO TRA ROMA E FIORENTINA - TERRA AMAR - CHIUDE SPLENDIDA CORNICE

La settimana si avvicina al momento clou e Paolo Fox riporta un'interessante e imperdibile Oroscopo per il weekend di sabato 4 e domenica 5 maggio . Le stelle si concentrano in modo particolare sull'amore, sulle emozioni, sul lavoro e sulla salute. Attraverso le parole di Fox sarà possibile ... Continua a leggere>>

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Endless Love e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di oggi 3 maggio 2024 . Continua a leggere>>

A inizio stagione pochi avrebbero pensato a Union Berlin Bochum come ad uno spareggio salvezza a tre giornate dalla fine del torneo: invece il cammino altalenante della squadra di Bjelica ha fatto in modo che entrambe si giochino quest’oggi un posto in Bundesliga in una gara in cui è vietato ... Continua a leggere>>