Ama - basta una vittoria e puoi volare in B2

(Di venerdì 3 maggio 2024) Si entra nelle fasi calde dei campionati di pallavolo con gara due dei play-off e la penultima giornata dei campionati di Serie D maschili. SERIE C FEMMINILE PLAYOFF L’Ama San Martino in Rio gioca stasera alle 21,15 a Castel Maggiore contro il Progresso. Se vince, anche solo 3 a 2, la truppa di Davide Verzelloni sale in B2 dove troverà l’Arbor e il Cvr da tempo salve. In caso contrario, sarà tutto rimandato a gara-tre sabato 11 a San Martino. SERIE D FEMMINILE PLAYOFF La Saturno Guastalla ha regolato per 3 a 2 la Figurella Rimini (25-21 17-25 22-25 25-21 15-12) rimontando dall’1 a 2. Avendo vinto alla grande anche a Rimini (3-0), la formazione di Alessandro Vezzadini passa il turno; ora attende la vincente di Anderlini - S.C. Parma da affrontare in gara-uno sabato 11 e chi vincerà questo confronto salirà in Serie C. SERIE D MASCHILE Penultimi fuochi di stagione regolare, con ...