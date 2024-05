(Di venerdì 3 maggio 2024) In programma a Palazzo Orsini Taverna il 10 e 11 maggiolegate allasono al centro dell’for, in programma a Palazzo Orsini Taverna ail 10 e 11 maggio. Organizzato e ospitato dall’Institute offor(EIIS), in collaborazione con il Fondo Internazionale dello

(Adnkronos) – Al via il prossimo 16 aprile a Roma presso il Circolo Ufficiali Forze Armate d’Italia, la quarta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit , uno dei principali eventi dedicati alle nuove prospettive sulla Cybersecurity , che quest’anno avrà come tema: “Prospettive e applicazioni per ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Al via il prossimo 16 aprile a Roma presso il Circolo Ufficiali Forze Armate d’Italia, la quarta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit , uno dei principali eventi dedicati alle nuove prospettive sulla Cybersecurity , che quest’anno avrà come tema: “Prospettive e applicazioni ... Continua a leggere>>

Al via il prossimo 16 aprile a Roma presso il Circolo Ufficiali Forze Armate d’Italia, la quarta edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit , uno dei principali eventi dedicati alle nuove prospettive sulla Cybersecurity , che quest’anno avrà come tema: “Prospettive e applicazioni per i nuovi ... Continua a leggere>>

A roma European innovation for Sustainability Summit, opportunità e innovazioni per la sostenibilità - Opportunità e innovazioni legate alla sostenibilità sono al centro dell’European innovation for Sustainability Summit, in programma a Palazzo Orsini Taverna a roma il 10 e 11 maggio. Organizzato e ... Continua a leggere>>

A roma il Summit di EIIS, i leader globali per la sostenibilità - Opportunità e innovazioni legate alla sostenibilità sono al centro dello European innovation for Sustainability Summit , in programma a Palazzo Orsini Taverna a roma il 10 e 11 maggio. Organizzato e o ... Continua a leggere>>

Aperte tutte le Call di Maker Faire Rome 2024 - Dal 25 al 27 ottobre la kermesse sull’innovazione, promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di roma, torna al Gazometro Ostiense roma– Tutte le call di Maker Faire Rome 2024 sono aperte! La ke ... Continua a leggere>>