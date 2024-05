2 AMICHEVOLI DELLE AZZURRE IN DIRETTA

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pubblicato il 3 Maggio, 2024 Stesso discorso fatto in precedenza per la nazionale maschile, anche le, in vista del torneo di VNL, disputeranno due test-match per vedere il loro livello di preparazione. Lesaranno impegnate contro la Svezia in vista dei match di Volleyball Nations League. QUANDO SI GIOCHERANNO LE DUE? 8 Maggio 2024 alle ore 19:00 Italia – Svezia INSU EURO SPORT 1 9 Maggio 2024 alle ore 19:00 Italia – Svezia INSU EURO SPORT 1 L’amichevole dell’8 Maggio si giocherà a Novara, presso il Paga Igor. L’amichevole del 9 Maggio si giocherà a Piacenza, presso il Pala Banca Sport.