Zaia | 25 aprile non è Amarcord - ma basta con i motivi di scontro e polemica

(Di giovedì 2 maggio 2024) (Agenzia Vista) Venezia, 2 maggio 2024 “Non penso che il 25sia une che sia attualissimo, ma che non diventi ogni anno motivo di. Mi metto nei panni dei ragazzi che vedono questo dibattito tutti gli anni: parliamo del 25per parlare di libertà, di democrazia, di valori, tutto ciò che possiamo trasmettere ai giovani. Parliamo di Resistenza, dei valori della Resistenza. L'appello è che diventi la festa di tutti”, ha ammesso il governatore del Venetoa Palazzo Balbi a Venezia, in conferenza stampa. / Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

