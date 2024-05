X-Men ' 97 - l' easter egg al primo film di Bryan Singer che forse vi è sfuggito

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 2 maggio 2024) Nel trailer che anticipa gli episodi finali della prima stagione c'è un rimando alX-Men della Fox L'episodio 8 di X-Men '97 darà il via all'arco narrativo in tre parti che concluderà questa prima stagione della serie Marvel Animation. Una nuova clip in anteprima lascia presagire un atteso momento di catarsi padre-figlio e un po' dell'umorismo che ha contraddistinto la serie, compreso unegg alin live-action della Fox sugli X-Men. Nella clip dedicata a "Tolleranza è estinzione (Pt. 1)" Ciclope si sta preparando a combattere contro il nuovo cattivo Bastion (Theo James) e il suo modello avanzato di ibridi cibernetici Sentinelle umane. Ad unirsi a Ciclope nei preparativi per la guerra c'è suo …