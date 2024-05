WWE | Clamoroso incasso per l’ultimo live event di Londra - più di un milione di dollari al botteghino!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 2 maggio 2024) La febbre WWE è più alta che mai, come abbiamo dimostrato anche noi fan italiani, presenti in più di 10.000 allo show di ieri sera in quel di Bologna. Un pubblico caldissimo, soprattutto allo internazionale, come successo apoco più di due settimane fa. Con numeri che fanno oggettivamente spavento. Al netto dell’incredibile numero di biglietti venduti, ovvero 16.342, Pollstar Data ha rivelato che l’aldello show svoltosi all’O2 Arena lo scorso 19 aprile è stato davvero fuori da ogni logica, sfondando quasi quota 1.200.000. Un dato, se si pensa che lo show si è svolto a telecamere spente. La Gran Bretagna, dopo i successi di Money in the Bank (sempre a), si appresta a riaccogliere la WWE sul proprio ...