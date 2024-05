WWE | Cena in Francia per Backlash? Ecco la motivazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 2 maggio 2024) Sono giorni che sta facendo il giro del web la foto che ritrae Johnincon alcuni fan. Ovviamente questa piccola scintilla è bastata per far scoppiare la bomba dell’entusiasmo di coloro che saranno presenti per la due giorni transalpina. Inoltre si sa anche della presenza di Charlotte, e si è iniziato ad indagare se ci sono delle serie correlazioni tra queste presenze e lo show. Il punto Della figlia di Flair si sa poco o niente, per quanro riguardala posizione è piu’ che accertata. Il GOAT si è diretto in quel di Lione per le riprese della pellicola “Heads of State”, progetto di Amazon Studio. Lione e Nizz distano meno di 5 ore d’auto, staremo a vedere sefarà un’apparizione a sorpresa come è accaduto per Money in the Bank a Londra e Wrestlemania per Philly.