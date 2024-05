Wta 1000 Madrid 2024 | Swiatek schiacciasassi - netto successo su Keys e altra finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tutto facile per Iga, che a distanza di un anno torna innel Wtadi. La polacca ha infatti sconfitto in semiMadisoncon il punteggio di 6-1 6-3 in un’ora e 10 minuti di gioco. Match mai in discussione per la numero 1 del mondo, che fin dai primi scampoli di partita prende il largo e non si guarda più indietro, chiudendo poi in scioltezza senza concedere chance alla sua avversaria.attende ora insulla Caja Magica la vincente dell’semitra Elena Rybakina e Aryna Sabalenka. Comunque vada sarà un avversario tosto per la classe 2001 di Varsavia: la bielorussa vinse proprio qui innella passata stagione, mentre la ...