Viva Rai 2 - Fiorello fa del sarcasmo sulla campagna elettorale di Calenda

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Inizia maggio con le ultime puntate del talk di Rai 2e il suo team hanno iniziato la giornata con la consueta allegria del programma “Rai2!”. Ospite speciale è stato l’artista e attore Leo Gassmann.ha prima lanciato un appello ai ragazzi italiani degli anni ’90 per una reunion e ha poi scherzatodisu BlaBlaCar. “Ragazzi Italiani, se siete ancora in giro, venite qui e ci cantate la vostra canzone Vero Amore” – canzone che da qualche mattina il cast canta a squarciagola – Se ne manca uno, si candida Biggio. Vi aspettiamo! Facciamo questa reunion”. Leggi anche: Giorgia Meloni si candida alle Europee: “capolista in tutte le liste circoscrizioni” Poi, invece, su: “Pensate, ...